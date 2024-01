Fatalidade destaca a importância da conscientização sobre os riscos associados à água - Foto: Ilustração

Publicado 22/01/2024 12:57

Macaé - Uma triste ocorrência foi registrada quando um homem perdeu a vida por afogamento ao entrar no lago situado entre os bairros Ajuda de Baixo e Ajuda de Cima, em Macaé. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, e o corpo da vítima foi retirado das águas.

A fatalidade destaca a importância da conscientização sobre os riscos associados à água e a necessidade de precauções ao frequentar locais como lagos e rios.

É fundamental que a população esteja ciente dos cuidados necessários ao se aproximar de corpos d'água, evitando situações que possam resultar em acidentes trágicos.

Ainda não foram esclarecidas as circunstâncias que levaram ao afogamento, e as autoridades competentes podem conduzir investigações para entender os detalhes do ocorrido.