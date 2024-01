Programa permite que os beneficiários efetuem compras em mais de 400 estabelecimentos participantes - Foto: Douglas Smmithy

Programa permite que os beneficiários efetuem compras em mais de 400 estabelecimentos participantesFoto: Douglas Smmithy

Publicado 22/01/2024 12:59 | Atualizado 22/01/2024 12:59

Macaé - Na próxima quinta-feira (25), será efetuado o pagamento da segunda parcela da Macaíba - Programa de Moeda Social de Macaé. O valor, acumulativo, amplia os benefícios concedidos a cerca de 50 mil pessoas, proporcionando recursos para utilização em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. A Macaíba representa um investimento mensal de aproximadamente 7 milhões de reais, destinados a famílias em situação de pobreza.

Desenvolvido com o propósito de reduzir desigualdades, fortalecer o comércio local, gerar empregos e impulsionar o progresso em Macaé, o programa permite que os beneficiários efetuem compras em mais de 400 estabelecimentos participantes. Com valores entre 75 e 150 macaíbas, cada família pode receber até 525 macaíbas por mês.

A utilização da moeda social é restrita ao comércio do setor administrativo correspondente à região do beneficiário. Macaé está dividida em sete setores administrativos, formados por grupos de bairros próximos, para garantir que os recursos sejam aplicados localmente. Para esclarecimentos, consulta de saldo ou alteração de senha, o suporte da empresa responsável pela administração da Macaíba está disponível via WhatsApp: (85) 3269-9617.