Publicado 24/01/2024 13:26

Macaé - A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de Macaé deu início à operação de fiscalização em imóveis situados no Parque Valentina Miranda. O foco da ação é notificar os proprietários quanto à necessidade de utilização adequada da rede de coleta de esgoto. A concessionária BRK, responsável pela implantação do sistema, informou, por meio de um relatório, que a maioria dos imóveis na região ainda não está conectada à rede.



A secretária de Ambiente e Sustentabilidade, Isaura Sales, destacou que os moradores têm um prazo de 30 dias para efetuarem a ligação. "A fiscalização ambiental nas residências e comércios é para notificar aqueles que ainda não se ligaram à rede, que está pronta. Recebemos um relatório da BRK informando que 75% do bairro não fez esta interligação", explicou.

O não cumprimento da determinação no prazo estipulado pode resultar em multa, conforme prevê o Código Municipal de Meio Ambiente, Lei Complementar 027/01.Renato Miranda, gerente de operações da BRK, ressaltou o papel da concessionária em apoiar a Secretaria de Ambiente, promovendo conscientização.

“Nos bairros Valentina Miranda e Imbetiba implantamos 15 km de rede coletora de esgoto, cinco estações de bombeamento e 1600 ligações. Já foi feita uma reunião com a Associação de Moradores para conscientizar e explicar sobre a importância da ligação de esgoto", detalhou.



A falta de ligação na rede de coleta de esgoto impacta diretamente na qualidade da Praia de Imbetiba. Laila Bekai, chefe de fiscalização e monitoramento do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), explicou que análises de balneabilidade são realizadas na praia para identificar os pontos mais sensíveis à contaminação do esgoto sanitário. A atuação da prefeitura e da BRK será concentrada nessas áreas para mitigar o impacto ambiental.