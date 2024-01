Reunião discute segurança durante o Carnaval - Foto: Divulgação

Publicado 24/01/2024 13:45 | Atualizado 24/01/2024 13:45

Macaé - Representantes das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e diversas Secretarias Municipais, incluindo Ordem Pública, Cultura, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Gabinete de Segurança Institucional e Gabinete do Prefeito, reuniram-se na manhã desta segunda-feira (22) na sede do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na Barra de Macaé. O encontro teve como objetivo alinhar as estratégias para garantir a segurança durante o período de Carnaval no município.

O Secretário de Cultura, Leandro Mussi, expressou o desejo de repetir a experiência positiva do ano anterior, proporcionando à população macaense um carnaval marcado pela família, paz e alegria. Ele detalhou que a programação de Carnaval terá início em 9 de fevereiro, abrangendo locais como Cavaleiros, Bar do Coco, Imbetiba, Sana e Glicério. A proposta é que todos os eventos tenham início cedo, encerrando-se no máximo às 23h.

O Secretário de Ordem Pública, Alan de Oliveira, ressaltou a importância do encontro para alinhar esforços entre as forças de segurança e demais secretarias, visando a realização de um Carnaval tranquilo. Ele afirmou que o efetivo estará presente nos locais dos eventos, garantindo o respeito aos horários de término dos shows para assegurar a diversão de todos com segurança.

O Major Tales Borges, representante do comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, destacou a relevância da integração entre os órgãos envolvidos na segurança durante o período festivo, especialmente considerando o grande fluxo de pessoas no município. Ele enfatizou a colaboração de efetivos de outras cidades, como Itaperuna e Pádua, para atender à demanda não apenas nos eventos, mas também nas praias da região.