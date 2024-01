Durante a revista pessoal, foram encontradas 21 pedras amarelas semelhantes ao crack, 15 pinos assemelhados à cocaína e um aparelho de celular Nokia - Foto: Divulgação

Durante a revista pessoal, foram encontradas 21 pedras amarelas semelhantes ao crack, 15 pinos assemelhados à cocaína e um aparelho de celular NokiaFoto: Divulgação

Publicado 24/01/2024 13:38 | Atualizado 24/01/2024 13:40

Macaé - Durante um patrulhamento rotineiro na área central de Macaé, próximo à comunidade da Linha, a Polícia Militar observou um homem carregando uma sacola de maneira suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo tentou fugir, pulando casas na tentativa de escapar da abordagem policial. Apesar dos esforços da guarnição, o suspeito não foi capturado naquele momento.

A equipe policial manteve o patrulhamento na região com o objetivo de localizar o fugitivo. Com sucesso, a guarnição conseguiu abordar um cidadão que correspondia às características do suspeito. Durante a revista pessoal, foram encontradas 21 pedras amarelas semelhantes ao crack, 15 pinos assemelhados à cocaína e um aparelho de celular Nokia.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu o suspeito, identificado como U.M., juntamente com todo o material apreendido, para a 123ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado ocorrência sobre o caso. U.M. foi preso pelo crime de tráfico de drogas, somando-se a outras sete anotações criminais, que incluem tráfico de drogas, roubo e homicídio.