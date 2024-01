Eles foram encaminhados para a 123ª Delegacia Policial de Macaé, onde permanecerão à disposição da Justiça - Foto: Divulgação

Eles foram encaminhados para a 123ª Delegacia Policial de Macaé, onde permanecerão à disposição da JustiçaFoto: Divulgação

Publicado 25/01/2024 12:18

Macaé – Uma operação policial, realizada na Malvinas, resultou na prisão de um homem e uma mulher, ambos com 30 anos, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação contou com o apoio fundamental do Batalhão de Ações com Cães (BAC), reforçando a efetividade da operação.

Durante a abordagem na Travessa Tatagiba, os agentes observaram Ermindo Rizzeta de Barros Junior, de 30 anos, dispensando uma sacola sobre o telhado de um vizinho ao perceber a presença policial. Ana Luiza Ribeiro de Souza Santos, que estava na casa, também foi detida pelas autoridades.

Na sacola dispensada, os policiais encontraram 1,2 quilo de cocaína, reforçando as evidências do envolvimento do casal com o tráfico. Ambos foram encaminhados nesta quarta-feira (24), para a 123ª Delegacia Policial de Macaé, onde permanecerão à disposição da Justiça.