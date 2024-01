Prefeito se reuniu com mulheres chefes de família que residem há 15 anos no Condomínio Morada das Rosas - Foto: Divulgação

Prefeito se reuniu com mulheres chefes de família que residem há 15 anos no Condomínio Morada das RosasFoto: Divulgação

Publicado 25/01/2024 12:25

Macaé – O governo municipal está empenhado em transformar a realidade do Bosque Azul com uma série de intervenções essenciais. Sob a liderança do prefeito Welberth Rezende, as ações incluem serviços de limpeza de ruas, manutenção da rede de drenagem e melhorias substanciais na infraestrutura local.



Ele esteve acompanhado pelos secretários de Serviços Públicos, Rodrigo Silva, e de Educação, Leandra Lopes, supervisionou de perto o andamento dos trabalhos. O destaque foi a interação do prefeito com mulheres chefes de família no Condomínio Morada das Rosas, onde reside um grupo há 15 anos. A Rua Belle Mussi já está passando por intervenções para melhorar o acesso às trinta e duas residências do local.

"Além das melhorias nas vias de acesso ao Condomínio, estamos comprometidos em pavimentar as ruas, elevando a qualidade de vida em vários pontos do bairro", afirmou o prefeito, ressaltando o impacto positivo das ações.



As iniciativas não param por aí. O governo também se comprometeu com melhorias estruturais e a manutenção do telhado do posto da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro. Essas intervenções visam garantir a prestação eficaz de serviços essenciais à comunidade.



Durante a visita, Welberth Rezende acompanhou de perto as obras de construção de duas novas escolas destinadas ao Ensino Fundamental e Educação Infantil. Leandra Lopes destacou que essas unidades educacionais beneficiarão aproximadamente 700 alunos do Bosque Azul, contribuindo significativamente para o desenvolvimento educacional local.



