Balanço de 2023 revela retomada de ações e eventos para a populaçãoFoto: Tiago Ferreira

Publicado 25/01/2024 12:22 | Atualizado 25/01/2024 12:23

Macaé - Desde o término das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, a Câmara Municipal de Macaé tem testemunhado um crescimento contínuo na produção legislativa. No ano de 2023, os vereadores, com apoio de seus gabinetes e setores administrativos da Casa, alcançaram a aprovação de 2.978 projetos de lei, requerimentos e indicações, representando um incremento significativo de 17,5% em relação ao ano anterior, que registrou 2.534 aprovações.

Contudo, o aumento na produção legislativa não foi o único destaque desse período. O número de audiências públicas também experimentou um crescimento considerável, passando de 12 em 2022 para 17 em 2023, marcando um aumento de 41,6%. Os temas abordados nessas audiências abrangem desde a alocação de recursos do orçamento municipal até questões cruciais como segurança pública, assistência social, impactos das chuvas, instalação de uma hidrelétrica no Sana e implementação de políticas de bem-estar e proteção animal, entre outros.

Outro ponto relevante é a retomada da Câmara Itinerante, um programa que leva as discussões legislativas a diferentes partes da cidade para ouvir as necessidades específicas de cada bairro ou comunidade. Interrompido em 2015, o programa voltou em maio do ano passado, realizando oito edições ao longo de 2023 em bairros como Barra de Macaé, Virgem Santa, Centro, Aroeira, Lagomar, Nova Holanda, Trapiche e Jardim Franco. Em 2024, a iniciativa continuará em novas localidades.

O presidente Cesinha (Solidariedade) expressa entusiasmo ao avaliar o balanço dos últimos 12 meses. "Tudo só foi possível porque temos uma Mesa Diretora atuante e em parceria com os demais vereadores. Seguiremos unidos em prol da cidade, pois ainda há muito a ser feito", disse. Esse otimismo reflete não apenas a atuação eficaz da Mesa Diretora, mas também a sinergia entre os vereadores em prol do desenvolvimento da cidade.