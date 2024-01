Serão eleitos delegados para a 4ª Conferência Nacional de Cultura - Foto: Divulgação

Publicado 25/01/2024 12:28

Macaé – A etapa final da 5ª Conferência Estadual de Cultura, realizada no Teatro Riachuelo e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), encerrou-se na última quinta-feira. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec), contou com a participação ativa de delegados de Macaé, eleitos na 5ª Conferência Municipal de Cultura em setembro de 2023.

As discussões, iniciadas na manhã da quarta-feira (24), abordaram temas cruciais para a formulação de políticas públicas culturais. Na quinta-feira, a plenária final e a eleição de delegados para a 4ª Conferência Nacional foram os pontos altos, marcando o retorno desse evento após uma década.

O tema central da conferência, "Democracia e Direito à Cultura", norteou os debates que reuniram mais de 600 participantes, representando a sociedade civil e o poder público. O objetivo principal era a atualização do Plano Nacional de Cultura.

Representando Macaé, figuras-chave como Leandro Mussi, secretário de Cultura, Andréa Teixeira, responsável pelo Artesanato, e outros delegados setoriais contribuíram ativamente para as discussões.

Leandro Mussi ressaltou a importância do evento. "A 5ª Conferência Estadual de Cultura do Rio de Janeiro foi mais que um encontro, foi um marco para a valorização e preservação de nossa rica herança cultural", destacou.

O segundo delegado mais votado do estado pela Setorial, Bará Brito, comentou sobre as articulações realizadas durante a conferência. "A conferência foi muito boa, com a participação do secretário Leandro Mussi. Conversamos com o secretário Executivo do MinC, Márcio Tavares, para articularmos políticas públicas", disse.

O evento, que representou um compromisso significativo com a cultura, contou com a realização de 65 conferências municipais e três intermunicipais no ano anterior, envolvendo mais de 90% dos municípios. A primeira etapa da Conferência Estadual de Cultura, transmitida ao vivo pelo YouTube em dezembro, foi um prelúdio para as intensas discussões que marcaram a etapa final.