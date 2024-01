Objetivo é combater a poluição dos recursos naturais em todo o município - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2024 15:37 | Atualizado 26/01/2024 15:39

Macaé – O governo municipal de Macaé, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a concessionária BRK Ambiental, anunciou nesta quinta-feira um reforço na fiscalização das redes de saneamento da cidade. A iniciativa tem como principal objetivo combater a poluição dos recursos naturais em todo o município, assegurando a balneabilidade de praias, rios, cachoeiras e da Lagoa de Imboassica.



A determinação para intensificar as ações foi feita pelo prefeito Welberth Rezende durante reunião que também abordou a realização de obras e novos investimentos na expansão dos sistemas de coleta e tratamento do esgoto em diversos pontos da cidade.

“Temos uma cidade com um potencial muito grande para o turismo. E a proteção dos nossos recursos naturais é fundamental para garantir também qualidade de vida da nossa população. As ações do governo e das instituições são necessárias para evitar que o esgoto contamine as nossas praias, cachoeiras e lagoa”, destacou o prefeito.A reunião contou com a presença do superintendente do Inea em Macaé, Ronaldo Paes Leme, e do gerente de Operações da BRK Macaé, Renato Miranda. Dentre as ações definidas, estão o reforço na fiscalização de ligações clandestinas de esgoto e a ampliação das campanhas de conscientização da população para a interligação dos imóveis às redes do sistema de saneamento, já realizadas pela concessionária que atua na cidade.O encontro também contou com a participação dos secretários de Ambiente, Isaura Sales, Governo, Juninho Luna, Infraestrutura, Santiago Borges, Obras, Felipe Bastos, e da Casa Civil, Luiz Fernando Pessanha, além de representantes das Secretarias de Saneamento e Serviços Públicos. Essa ação conjunta demonstra o compromisso das autoridades locais com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população.