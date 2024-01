"Operação Controle Térmico" mobilizou fiscais em 12 terminais rodoviários do estado - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2024 15:55

Macaé - Fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizaram mais uma edição da "Operação Controle Térmico" nesta sexta-feira (26). A ação abrangeu a fiscalização de 202 ônibus intermunicipais em 12 terminais estaduais, resultando na aplicação de 11 multas. Irregularidades foram encontradas na Rodoviária de Macaé.

Durante a operação, seis ônibus foram flagrados transitando sem ar condicionado, com o aparelho desligado ou apresentando defeitos, resultando em autuações e recolhimento dos veículos à garagem. Além disso, outras cinco multas foram emitidas por irregularidades diversas, como a falta de selo ou certificado de autorização para tráfego vencido ou rasurado.

A "Operação Controle Térmico" mobilizou fiscais em 12 terminais rodoviários do estado, incluindo a Rodoviária do Rio, terminais em Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, Itaguaí, Volta Redonda, Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Macaé e Teresópolis.

O presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, destacou a importância da fiscalização contínua no transporte intermunicipal, com foco especial na verificação dos sistemas de ar condicionado.