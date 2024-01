Projeto conta com duas cadeiras anfíbias, que podem ser utilizadas por pessoas com mobilidade reduzida e deficientes - Foto: Cassio Brotas

Projeto conta com duas cadeiras anfíbias, que podem ser utilizadas por pessoas com mobilidade reduzida e deficientesFoto: Cassio Brotas

Publicado 27/01/2024 17:31 | Atualizado 27/01/2024 17:33

Macaé - No próximo domingo (28), das 9h às 13h, o projeto "Macaé Verão para Todos" retorna à Lagoa de Imboassica, um dos mais belos pontos turísticos de Macaé. Promovida pela Secretaria Adjunta de Defesa Civil, em parceria com o Centro de Vida Independente (CVI), a iniciativa busca facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a banhos de mar.

O projeto, considerado um sucesso no verão macaense, disponibiliza duas cadeiras anfíbias, adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida e deficientes. A ação conta com a participação de 12 pessoas, entre agentes da Defesa Civil e voluntários, todos capacitados para lidar com necessidades especiais e dificuldades de locomoção.

Para participar, não é necessário fazer inscrição prévia, e não há limite de idade. No entanto, os menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis. A Lagoa de Imboassica, além de ser uma das atrações naturais de Macaé, oferece uma paisagem deslumbrante, possibilitando passeios de pedalinho, bicicleta, piqueniques e apreciação do pôr do sol, reconhecido como um dos mais belos da região.

A orla da lagoa oferece ainda ciclovia, quiosques e o Beco das Artes, homenageando o passado com réplicas das casas dos pescadores e diversos eventos culturais. O Secretário Adjunto de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, destaca a importância do projeto para a inclusão e acessibilidade, proporcionando momentos de lazer e integração.