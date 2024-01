Público macaense pode se preparar para um fim de semana repleto de samba - Foto: Douglas S mmithy

Público macaense pode se preparar para um fim de semana repleto de sambaFoto: Douglas S mmithy

Publicado 27/01/2024 17:47 | Atualizado 27/01/2024 17:48

Macaé - O palco Sesc Verão, localizado no posto dois da Praia dos Cavaleiros, em Macaé, encerrará sua programação com chave de ouro neste fim de semana, oferecendo aos amantes do samba apresentações imperdíveis. No sábado (27), às 21h, o renomado cantor e compositor Diogo Nogueira subirá ao palco, seguido pelo cantor e compositor macaense Ricardo Badaró no domingo, às 20h.

Diogo Nogueira, filho do músico João Nogueira, é uma figura emblemática do samba contemporâneo. Apesar de ter crescido imerso no ambiente do samba, inicialmente seguiu uma carreira no futebol. Contudo, em 2000, voltou sua atenção para a música, lançando seu primeiro álbum solo em 2007. Reconhecido por sua contribuição para o Carnaval carioca, Diogo Nogueira consolidou-se como um dos principais nomes do samba, explorando diversas vertentes e colaborando com outros artistas.

No domingo, o palco será tomado pelo talento do cantor, compositor e multi-instrumentista macaense, Ricardo Badaró. Com influências que vão desde o samba até a música popular brasileira, bossa nova e choro, Badaró é conhecido por sua sensibilidade musical. Além de sua carreira consolidada no cenário musical macaense, também se destaca no universo da música infantil, explorando diferentes gêneros em sua produção musical.

Ricardo Badaró promete um show envolvente, apresentando sucessos como "Flor de Lis", "Coração em Desalinho" e "Água da Minha Sede", entre outras composições que certamente farão o público vibrar. Com sua formação em canto pela Escola Portátil de Música do Rio de Janeiro e sua trajetória na musicoterapia pela UFRJ, Badaró é um artista versátil que proporcionará uma experiência musical única para os presentes.

O público macaense pode se preparar para um fim de semana repleto de samba, diversão e boa música, celebrando o encerramento do Sesc Verão com apresentações de dois grandes nomes do gênero.