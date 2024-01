Dia da Visibilidade Trans, escolhido desde 2004, visa promover reflexões sobre o respeito à identidade de gênero e à orientação sexual - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2024 18:16

Macaé - O Centro de Referência do Adolescente (CRA) promoveu uma iniciativa especial em comemoração ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado nesta segunda-feira (29). A Secretária Adjunta de Atenção Básica, Natália Antunes, e o médico Quéfrem Vieira, do ambulatório LGBTQIA+ do Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, participaram de um esclarecedor bate-papo com os adolescentes na sede do CRA.

Natália Antunes destacou a importância de focar nesse público durante a adolescência, um momento crucial. "Eles precisam ser acolhidos nessa fase. Apesar de alguns avanços, ainda precisamos fazer mais. Muitos enfrentam adversidades ao se identificarem, e ao trazer visibilidade para isso, podemos implementar políticas de saúde mais eficazes", ressaltou.

Quéfrem Vieira revelou que a maioria dos atendimentos no ambulatório LGBTQIA+ é destinada à população trans, evidenciando a necessidade de suporte. "Cerca de 90% se identificam como pessoas trans. Contamos com uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, psicólogo e assistente social. Estamos gradualmente desconstruindo o preconceito, ampliando nossa compreensão e reconhecendo todas as possibilidades de existência", pontuou.

A coordenadora do CRA, Monique Rangel, enfatizou o crescimento desse público e a legitimidade de suas demandas. "A ideia é garantir que todos tenham seus direitos sociais assegurados", afirmou.

O Dia da Visibilidade Trans, escolhido desde 2004, visa promover reflexões sobre o respeito à identidade de gênero e à orientação sexual. Além disso, busca assegurar o fácil acesso ao sistema para o uso do nome social, tratamentos de saúde adequados, acompanhamento nos processos de transição de gênero e promoção de políticas públicas para inclusão no mercado de trabalho.

Para mais informações sobre o CRA, especializado em atender adolescentes de 10 a 19 anos e familiares, o endereço é Rua 29 de Julho, 29, na Imbetiba. O telefone de contato é (22) 2796-1059. A unidade oferece atendimentos médicos em diversas especialidades, incluindo ginecologia, dermatologia, clínica geral, psiquiatria, além de serviços como nutrição, psicologia, fisioterapia, serviço social, terapia ocupacional e grupos socioeducativos.