Praia de Cavaleiros recebe conscientização sobre a dengue - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Praia de Cavaleiros recebe conscientização sobre a dengueFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 29/01/2024 18:22

acaé - A Praia de Cavaleiros foi palco de uma ação crucial para conscientizar a população sobre a prevenção da dengue. Ao lado do Ponto de Informações Turísticas (PIT), uma tenda foi montada, proporcionando entrega de material educativo para crianças e adultos que frequentaram a orla.

A programação incluiu jogos, cartilhas sobre prevenção à dengue e a oportunidade para a garotada explorar o microscópio, observando as diversas fases do mosquito Aedes aegypti. As equipes da Secretaria de Saúde, Gerência de Vigilância em Saúde, Programa de Vigilância Epidemiológica e Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) uniram esforços para alertar a população sobre posturas cruciais contra a proliferação do Aedes aegypti.

Ana Clara Fernandes, de 7 anos, compartilhou sua experiência. "Eu vi o mosquito no microscópio quando é larva. Ganhei cartilha e aprendi que não podemos deixar a água parada e limpa", contou, acompanhada pelos pais. A ciclista Lili de Castro, elogiando a iniciativa, destacou a importância dos cuidados para evitar a doença. "Já tive dengue, e os cuidados para não ter essa doença são essenciais. Parabéns aos envolvidos pela ação". disse.

O Secretário de Saúde, Alexandre Cruz, enfatizou a preparação da pasta para prevenir e combater a dengue, destacando a determinação do Prefeito Welberth Rezende em enfrentar o aumento dos índices de infestação do Aedes aegypti. Ele pediu a colaboração da população e alertou sobre a importância de procurar a unidade médica municipal em caso de sintomas.

A Secretária Adjunta de Atenção Básica, Natália Pires Antunes, ressaltou a necessidade da colaboração da população macaense no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ela incentivou a participação de cada indivíduo, principalmente dentro de casa, enfatizando a prevenção como chave para evitar doenças.

Elenice Sales, Gerente de Vigilância em Saúde, esclareceu que as ações de combate continuarão nos bairros, com a atuação dos Agentes de Combate às Endemias. Ela enfatizou a importância do uso de repelente, especialmente para quem teve casos confirmados de dengue, e alertou que mais de 90% dos focos do Aedes aegypti em Macaé estão dentro do domicílio.

A Secretaria de Saúde, por meio das Gerências de Vigilância em Saúde e Programa de Vigilância Epidemiológica, junto com a Secretaria Adjunta de Atenção Básica, seguirá com a capacitação de Coordenadores e representantes das unidades de Urgência, Emergência e Hospitais Públicos de Macaé, focando nos fluxos de atendimento para suspeitas e casos confirmados de Arboviroses, com ênfase na Dengue.