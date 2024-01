A sede do Macaeprev fica na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293, Centro - Foto: Rui Porto FIlho

A sede do Macaeprev fica na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293, CentroFoto: Rui Porto FIlho

Publicado 29/01/2024 18:20

Macaé - O Censo do Servidor, iniciado em dezembro do ano passado, continua até o final de fevereiro em Macaé. O propósito é identificar necessidades e redefinir dados prioritários da gestão, atendendo aos requisitos legais estipulados por lei. Além disso, a ação busca promover uma gestão de pessoas mais eficiente no município, reconhecendo a importância estratégica dessa abordagem na administração pública, onde o desempenho dos servidores impacta diretamente nos serviços oferecidos à população.

O secretário Adjunto de Recursos Humanos, Aristófanis Quirino, destaca a obrigatoriedade da atualização cadastral para todos os servidores ativos, incluindo aqueles afastados por licença médica ou sem vencimentos. "Até o momento, 82% realizaram o pré-cadastro online, correspondendo a 12.589 servidores. Contudo, alguns ainda não compareceram à sede do Instituto de Previdência Social de Macaé (Macaeprev) para validar a atualização dos dados", informou.

Aristófanis Quirino ressalta que 70% dos servidores, totalizando 10.540, já compareceram presencialmente à Macaeprev, entregando a documentação necessária para a atualização. Ele destaca a importância desses dados, lembrando que o último Censo realizado pela Prefeitura foi em 2011, e que a atualização é vital para a gestão municipal e a melhoria dos serviços prestados à população local.

Os servidores que ainda não realizaram o preenchimento do Censo podem fazê-lo através do Portal do Servidor no site da Prefeitura. No entanto, para validar as informações e entregar os documentos necessários, é necessário comparecer pessoalmente à sede da Macaeprev, no terceiro andar, onde as equipes governamentais estão unificadas para receber a documentação e realizar a atualização cadastral.

Mais informações estão disponíveis na portaria SEMARH nº 555/2023, de 14 de setembro, publicada no Diário Oficial, acessível no site da Prefeitura de Macaé. A sede do Instituto de Previdência Social de Macaé (Macaeprev) está localizada na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293, Centro.