Responsáveis pelos estudantes poderão utilizar o crédito para a compra de uniformes e materiais didáticos em estabelecimentos credenciados - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 30/01/2024 13:28

Macaé - Nesta terça-feira (30), encerra-se a primeira fase de solicitação do cartão Educa Mais para novos alunos ou segunda via. O processo pode ser realizado através deste link. Após a solicitação, os novos beneficiários aguardarão a chegada do cartão para que a Secretaria Municipal de Educação possa efetuar o carregamento do saldo.

Para aqueles que já possuem o cartão, a primeira recarga está programada para o dia 5 de fevereiro. Os responsáveis pelos estudantes poderão utilizar o crédito, cerca de R$ 500 neste primeiro semestre e o mesmo valor no segundo (julho), para a compra de uniformes e materiais didáticos em estabelecimentos credenciados.

O cartão Educa Mais atende aos programas "Auxílio Material Didático" e "Auxílio Uniforme Escolar", beneficiando aproximadamente 40 mil alunos da Rede Pública Municipal de Ensino pelo segundo ano consecutivo. A iniciativa não apenas auxilia os estudantes, mas também impulsiona o comércio local, com uma injeção de recursos estimada em cerca de R$ 40 milhões entre o primeiro e o segundo semestres.

Após a recarga, os alunos terão um prazo de até 60 dias para utilizar o saldo do cartão Educa Mais. A listagem detalhada dos itens de materiais didáticos e uniformes está disponível na Portaria nº 005/2024, acessível no site da Prefeitura de Macaé.

Dúvidas podem ser esclarecidas através deste link. Em caso de necessidade, o número de WhatsApp (22) 99258-3688 está disponível para mensagens.