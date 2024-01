Atualmente a obra está em pausa técnica para que as camadas de materiais que foram depositadas sobre o aterro se acomodem, período que segue até abril deste ano - Foto: Ilustração

Publicado 31/01/2024 10:51

Macaé - Seis meses após o início da construção, a nova pista do Aeroporto de Macaé atinge a marca de 50% de conclusão. A primeira fase contemplou serviços essenciais, como terraplenagem, drenagem e tratamento de solos. A obra, conduzida pelo consórcio Bem Voar, composto pelas construtoras Barbosa Mello (CBM) e Engeform Engenharia, já gerou aproximadamente 380 empregos diretos e indiretos.

Prevista para ser entregue em 2025, a nova pista terá 1.410 metros e desempenhará um papel crucial na mudança da categoria do aeroporto. Essa transformação permitirá a aterrissagem e decolagem de aeronaves de maior porte, posicionando o Aeroporto de Macaé como um dos mais modernos do Brasil. O investimento total da Zurich Airport Brasil nesse empreendimento é de R$ 220 milhões.

Atualmente, a obra encontra-se em uma pausa técnica, visando o assentamento das camadas de materiais depositadas sobre o aterro, período que se estenderá até abril deste ano. Na próxima fase, serão realizados os trabalhos de pavimentação, sinalização e balizamento, além da relocação de equipamentos de auxílio à navegação e revestimento vegetal.

O projeto abrange ainda melhorias na infraestrutura, incluindo a construção de taxiways e a ampliação do pátio de aeronaves de asa rotativa. Com a conclusão da nova pista, o Aeroporto de Macaé se tornará o único do Brasil com base operacional offshore contando com duas pistas. Esses investimentos em infraestrutura visam atender a uma crescente demanda do setor de óleo e gás, refletindo no aumento de 10% no movimento de passageiros em 2023, totalizando 227 mil passageiros no ano.