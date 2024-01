Licenciamentos sanitários para serviços de alimentação chegaram a quase mil - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 31/01/2024 13:44

Macaé - A população de Macaé viu seus direitos sendo cada vez mais assegurados em 2023, com a Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária e o Procon registrando resultados surpreendentes em licenciamentos e atendimentos. O órgão responsável pela fiscalização sanitária bateu recorde no licenciamento de serviços, apresentando um aumento significativo de 220% nos últimos cinco anos.



Os números são expressivos: os licenciamentos sanitários para serviços de alimentação chegaram a quase mil, um marco histórico para a cidade. O crescimento nas licenças para estabelecimentos de saúde e farmácias também foi notável, atingindo um aumento de 157%, consolidando a efetividade do trabalho realizado.



Ricardo Salgado, Coordenador Especial de Vigilância Sanitária, destaca a importância desses resultados para os munícipes. "Em 2023, batemos o recorde da história de licenciamentos sanitários. Chegamos a quase mil licenciamentos de serviços de alimentação, o que só traz benefícios à população", disse.

Já o Procon, órgão de proteção e defesa do consumidor, não ficou para trás. Ao longo de 2023, realizou 9.600 atendimentos e registrou 5.794 reclamações, sendo 3.040 resolvidas por meio de acordos firmados em 441 audiências de conciliação.



Gilcimar Prata, Secretário Adjunto do Procon, ressalta o compromisso contínuo da equipe. "Nos empenhamos para oferecer um atendimento humanizado e projetos diferenciados para o Procon Macaé. Estamos sempre em busca de trazer solução para as demandas do dia a dia da população. Estes números refletem um compromisso contínuo da gestão e da equipe de servidores", destacou.



Além dos atendimentos cotidianos, a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor promoveu dez eventos "Procon Itinerante" e dois "Feirões", levando os serviços diretamente aos bairros e proporcionando condições especiais para a liquidação de dívidas.

