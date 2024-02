Durante a celebração, haverá apresentação de samba com o Regional do Biguá - Foto: Douglas Smmithy / Arquivo

Publicado 02/02/2024 13:21

Macaé - O Dia de Iemanjá, celebrado nesta sexta-feira (2), ganha destaque em Macaé com a celebração promovida pela União dos Terreiros e Casas de Cultos Afro-brasileiros de Macaé (UTECAB). A Festa de Iemanjá está marcada para o próximo domingo, dia 4 de fevereiro, a partir das 9h30, em frente à Sociedade Musical Lyra dos Conspiradores (Rua Sacramento, 63).

A homenagem, realizada por religiões de matriz africana, terá início com um cortejo que percorrerá as ruas até o Mercado de Peixes, onde ocorrerá a entrega. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e da comunidade pesqueira. A iniciativa é respaldada pela Lei Municipal 012/2013, que institui o dia 2 de fevereiro como o Dia Municipal de Iemanjá. Durante a celebração, haverá apresentação de samba com o Regional do Biguá.

O cortejo será conduzido por líderes religiosos, reunindo candomblecistas, umbandistas e simpatizantes das religiões de matrizes africanas. Essa é uma oportunidade para homenagear, agradecer e fazer pedidos à Iemanjá, divindade de origem africana cultuada como mãe de todos os orixás e protetora dos pescadores e navegantes.

O Dia de Iemanjá, celebrado em 2 de fevereiro, é um momento de devoção, rituais e homenagens em praias de todo o Brasil. Além de seu caráter religioso, a data é um ponto de encontro cultural, promovendo a valorização da cultura afro-brasileira e a luta contra a intolerância religiosa. A celebração destaca-se como um evento que une fé, cultura e tradição.