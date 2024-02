As etapas já alcançadas e os prazos de entrega do projeto foram apresentados pela gerência da Zurich ao prefeito Welberth Rezende - Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2024 16:20

Macaé - O governo de Macaé acompanhou de perto o andamento das obras de construção da nova pista do Aeroporto Joaquim de Azevedo Mancebo nesta sexta-feira (2). Os investimentos robustos de R$ 220 milhões realizados pela Zurich Airport no projeto foram reconhecidos como fundamentais para fortalecer a infraestrutura da cidade, atendendo às demandas dinâmicas do mercado de óleo, gás e energia do país.

Durante a visita, o prefeito Welberth Rezende recebeu detalhes sobre as etapas já concluídas e os prazos de entrega do projeto. Com 50% de conclusão, as obras seguem em ritmo acelerado, destacando-se o processo de "aterro de sobrecarga", que prepara o solo para receber a nova pista e tem previsão de quatro meses de duração.

A nova pista, com inauguração prevista para março de 2025, terá 1.410 metros de extensão e capacidade para receber aeronaves turboélices e jatos. A pista atual, com 800 metros de extensão, será mantida exclusivamente para operações de pousos de helicópteros destinados aos voos offshore.

O governo enfatizou a importância estratégica do Aeroporto para o ambiente de negócios da cidade, tanto para o segmento offshore quanto para o turismo. A Zurich Airport reconhece o potencial de Macaé em gerar negócios para operações aéreas domésticas e offshore, fortalecendo a relação institucional com o governo local.

Fábio Marques, diretor de operações da Zurich, ressaltou que Macaé possui um papel crucial na conexão entre voos domésticos e rotas internacionais. Rodrigo Vianna, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, destacou a participação de Macaé em discussões nacionais que visam apoiar as operações aéreas no Brasil, tornando-as mais acessíveis para a população e atividades empresariais.

A reunião contou com a presença de Diego Henrique Barbim, Coordenador de Obras da Zurich, Bruno Valle, Gerente dos Aeroportos de Macaé e Vitória, e Anderson Pinheiro, Gerente de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura.