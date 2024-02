Manobras marcam Torneio da Escola Municipal de Surf - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Manobras marcam Torneio da Escola Municipal de SurfFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 04/02/2024 11:51 | Atualizado 04/02/2024 11:52

Macaé - As ondas da Praia dos Cavaleiros foram palco do Torneio 2024 da Escola Municipal de Surf Tirando Onda, neste sábado (3). Localizado entre o Posto 2, até a fronteira com a Praia do Pecado, o evento, que integra o Calendário de Eventos de Macaé, reuniu 60 alunos concluintes da turma de 2023, que demonstraram suas habilidades em manobras radicais. Os 69 inscritos para 2024 acompanharam de perto, ansiosos pelo aprendizado que os espera durante as aulas.



Os grandes vencedores da competição foram Enzo Ribeiro, Davi Bazet e Bruno Bueno, no masculino, e Carol Climaco, Eloá Viana e Lara Pinheiro, no feminino. O prefeito Welberth Rezende prestigiou o evento, enfatizando a importância de incentivar o esporte como parte fundamental da vida das pessoas. Ele destacou os esforços do governo em promover diversas práticas esportivas, incluindo programas como o Bolsa Atleta e a reestruturação de espaços dedicados ao esporte na cidade.

Manobras marcam Torneio da Escola Municipal de Surf Foto: Moisés Bruno H. Santos

Para Sophia da Costa Gonçalves, de 13 anos, estrear no mundo do surf foi uma experiência incrível. Mesmo nervosa, ela ressaltou a importância de participar do torneio, revelando que pretende frequentar a turma de 2024. O secretário de Esportes, Marvel Maillet, ressaltou que o torneio não apenas encerrou a programação do "Esporte Verão", mas também integrou atletas do encerramento da turma de 2023 e recebeu novos integrantes para 2024. Ele anunciou ainda o próximo evento, o Macaé Swim Run, programado para o dia 25 deste mês, um combinado de natação e corrida na Praia de Imbetiba.



A Escola Municipal de Surf conta com quatro professores e atende em quatro turmas nos turnos da manhã e tarde, proporcionando aos alunos não apenas técnicas de surf, mas também noções de ecologia, incluindo cuidados com a restinga. As aulas são realizadas na terça e quinta-feira ou quarta e sexta-feira, atendendo faixas etárias distintas, com turmas específicas para alunos de 10 a 13 anos e de 14 a 17 anos, nos períodos da manhã e tarde.





Para Sophia da Costa Gonçalves, de 13 anos, estrear no mundo do surf foi uma experiência incrível. Mesmo nervosa, ela ressaltou a importância de participar do torneio, revelando que pretende frequentar a turma de 2024. O secretário de Esportes, Marvel Maillet, ressaltou que o torneio não apenas encerrou a programação do "Esporte Verão", mas também integrou atletas do encerramento da turma de 2023 e recebeu novos integrantes para 2024. Ele anunciou ainda o próximo evento, o Macaé Swim Run, programado para o dia 25 deste mês, um combinado de natação e corrida na Praia de Imbetiba.A Escola Municipal de Surf conta com quatro professores e atende em quatro turmas nos turnos da manhã e tarde, proporcionando aos alunos não apenas técnicas de surf, mas também noções de ecologia, incluindo cuidados com a restinga. As aulas são realizadas na terça e quinta-feira ou quarta e sexta-feira, atendendo faixas etárias distintas, com turmas específicas para alunos de 10 a 13 anos e de 14 a 17 anos, nos períodos da manhã e tarde.