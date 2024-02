Prefeito Welberth Rezende e outras autoridades participaram da cerimônia de inauguração. - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 04/02/2024 11:58

Macaé - Neste sábado (3), a nova Praça Maria José Borges Guedes, na Vila Badejo, foi inaugurada em um evento que contou com a presença do prefeito Welberth Rezende e demais autoridades municipais. Com uma extensão de 4.043,80m², a praça surge como um espaço dedicado à convivência e lazer, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos moradores do bairro e região.



O prefeito expressou sua satisfação em entregar mais um espaço público à sociedade, destacando a importância da nova praça como um ambiente agradável e seguro para atividades recreativas e de lazer. Ele ressaltou os esforços do governo na reconstrução de espaços, mencionando que mais de 100 obras estão em andamento simultaneamente na cidade. Além disso, anunciou a entrega, no próximo mês, da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Badejo.

A reforma, realizada pela Secretaria de Infraestrutura, envolveu a construção de um campo de grama sintética, reforma do parquinho infantil, pavimentação com intertravado, nova iluminação em toda a área da praça, entre outras melhorias. O investimento total na revitalização foi de R$ 980.798,19.



O secretário adjunto de Obras, Felipe Bastos, destacou que a praça já está sendo usufruída pelas famílias, que realizam atividades como piqueniques no espaço revitalizado. Ele enfatizou os trabalhos de recuperação dos canteiros, nova vegetação, paisagismo, e a instalação de mobiliário urbano, como bancos e lixeiras.



Welberth Rezende, ao mencionar os investimentos na cidade, ressaltou o montante de R$ 50 milhões em urbanização na Granja dos Cavaleiros, obras de drenagem na Aroeira, melhorias em escolas, programas educacionais, empregabilidade, construção da orla do Bar do Coco, hospital do Olho, reformas em diversos locais, entre outras iniciativas.

O evento contou com a presença do vice-prefeito, Célio Chapeta, dos secretários de Infraestrutura, Santiago Borges, e de Serviços Públicos, Rodrigo Silva, além do presidente da Câmara Municipal, Nilton César Pereira Moreira (Cesinha), e outros vereadores.



A nova Praça Maria José Borges Guedes está localizada na Estrada Antônio Guimarães Mosqueira, s/n - Parque Atlântico.



