Prefeitura de Macaé intensifica ações de combate à dengue e limpeza urbana - Foto: Divulgação

Prefeitura de Macaé intensifica ações de combate à dengue e limpeza urbanaFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2024 13:18

Macaé - A cidade de Macaé está passando por um intenso trabalho de prevenção à dengue e melhoria da qualidade de vida, realizado pela Secretaria Adjunta de Serviços Públicos. Diariamente, equipes da secretaria percorrem diferentes regiões, realizando uma variedade de serviços, como roçada, capina, remoção de entulhos, varrição, limpeza de canais, desobstrução de galerias e podas de árvores.

As equipes concentraram esforços em áreas estratégicas, incluindo o Centro (Rua da Praia) e Botafogo, além de Imbetiba, Jardim Vitória, Aroeira, entre outras localidades. Destaca-se ainda a atuação nos bairros Mirante, Glória e Visconde, com ênfase na limpeza do Canal-Macaé Campos, removendo gigogas e realizando capina, especialmente na área do bairro Parque Aeroporto.

O secretário adjunto de Serviços Públicos, Rodrigo Silva, destaca a relevância desse trabalho para a prevenção da dengue e a promoção da saúde pública. “Nosso esforço diário está centrado na prevenção à dengue. Investir em serviços públicos de qualidade não apenas evita gastos futuros, mas também traz benefícios significativos para a saúde da população. Pedimos a colaboração da população para dedicar 10 minutos por semana à verificação de focos de dengue em suas casas e quintais. Juntos, podemos eliminar o mosquito e prevenir a doença”, ressalta.

A Secretaria informa que a roçada mecânica continua na Ajuda de Baixo, assim como a capina na principal da Ajuda de Baixo e a varrição no Verdes Mares, Ajuda de Baixo, Planalto da Ajuda, Aeroporto e Lagomar. A Avenida Atlântica, no Lagomar, também está recebendo roçada mecanizada.

Para mais informações sobre os serviços da Secretaria Adjunta de Serviços Públicos, acesse o site oficial ou entre em contato pelos telefones: (22) 99288.5460 (limpa fossa e desobstrução de rede de esgoto) ou (22) 99208.6983 (demais solicitações).