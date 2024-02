Governo apresenta obras do Centro de Convenções à comissão empresarial - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2024 12:46

Macaé - Em uma iniciativa voltada para o crescimento econômico, representantes das instituições empresariais de Macaé acompanharam de perto o andamento das obras de revitalização do Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. A comitiva, liderada pelo prefeito Welberth Rezende, percorreu o canteiro de obras para conhecer os espaços que já estão em processo de transformação, além de revisar o cronograma das obras iniciadas há seis meses.



"A nossa proposta é devolver a Macaé um espaço que possui importância direta para a economia da cidade. Estamos realizando um projeto de qualidade que transforme o Centro de Convenções em um espaço de realização de grandes eventos, tornando Macaé também referência neste segmento do turismo", afirmou o prefeito.



A visita, que contou com a presença dos Secretários de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, de Infraestrutura, Santiago Borges, e de Obras, Felipe Bastos, faz parte de uma agenda conjunta com instituições empresariais locais, visando garantir a execução do projeto de reforma que tem previsão de conclusão em junho de 2025.“O projeto já garantiu a troca de todo o telhado e estrutura da parte de entrada do Centro de Convenções, além da recomposição da rede de esgoto”, detalhou Santiago Borges. Felipe Bastos ressaltou a fase atual e próximos passos dos trabalhos, mencionando que as equipes estão focadas na recuperação da parte superior do pavilhão de exposições, com a execução de trabalhos aéreos e a substituição dos pisos. O projeto também prevê a troca de toda a rede elétrica, do sistema de refrigeração e da rede hidráulica.“Nós já temos uma programação de convenções já desenhadas para trazer para Macaé grandes debates e oportunidades. A proposta é garantir que a nossa cidade seja um grande centro de eventos de alta qualidade, com alcance nacional e internacional”, afirmou Rodrigo Vianna.