Publicado 05/02/2024 13:26

Macaé - O Programa de Saúde Mental de Macaé está preparando um evento especial para a próxima quinta-feira (7): a "Concentração Carnavalesca da Saúde Mental", que ocorrerá das 9h às 13h na Praça Veríssimo de Mello. O evento, aberto ao público, visa reunir cerca de 200 usuários do Programa Municipal de Saúde Mental, vinculado à Secretaria Adjunta de Atenção Básica.

A praça será o palco para uma animada festa carnavalesca, com uma banda tocando marchinhas antigas para contagiar os presentes com a alegria típica da folia de Momo. A proposta do Carnaval da Saúde Mental vai além da celebração festiva, buscando promover a cidadania e o cuidado em liberdade. A iniciativa visa fortalecer os vínculos entre os usuários, trabalhadores e a comunidade, proporcionando momentos de socialização e cultura.

Lorrane Moreira, responsável geral do programa, destaca que o Carnaval é uma festividade repleta de encontros e fantasias, oferecendo a liberdade para que cada participante se vista da maneira que desejar. Esse conceito, segundo ela, alinha-se aos princípios da reforma psiquiátrica, contribuindo para a reabilitação psicossocial.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que compõem o programa, têm como objetivo atender pessoas com sofrimento mental grave, incluindo situações decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Com aproximadamente 2.500 pessoas assistidas em Macaé, os Caps desempenham um papel crucial na promoção da saúde mental e na busca por novas conexões sociais.

A população está convidada a participar desse momento festivo e inclusivo, contribuindo para a construção de uma cidade mais acolhedora e consciente da importância da saúde mental.