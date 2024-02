Carnaval da Alegria artistas locais comandam a folia em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2024 12:51

Macaé - A edição deste ano do Carnaval da Alegria em Macaé já está aquecendo diversos setores da economia local, especialmente o turismo. Com uma programação repleta de mais de 200 artistas locais, o evento promete se consolidar como uma referência para a cidade, impulsionando o potencial turístico e valorizando a riqueza cultural do município.

O prefeito Welberth Rezende destacou o papel fundamental do Carnaval para a economia local, ressaltando que a festa não apenas alegra os moradores, mas também atrai turistas programados para participar dos dias de folia. Em um encontro realizado nesta segunda-feira (5), artistas como Kynnie Williams, Pepinho, Glauco Zulo, Bira Belo e Édson Batata, juntamente com integrantes da Companhia de Dança Samara Jardim, banda Hits, grupo Biguá e bloco do Benê, discutiram a importância da valorização da cultura local.

O impacto do Carnaval da Alegria já se reflete na taxa de ocupação da rede hoteleira, que alcança 90% de reservas para os próximos dias. O Secretário de Cultura, Leandro Mussi, ressaltou que o evento mantém viva a cultura da cidade, proporcionando a participação de diversos artistas em cinco espaços de folia, distribuídos estrategicamente para levar alegria a toda Macaé.

A programação do Carnaval da Alegria terá início nesta sexta-feira (9) e seguirá até terça-feira (13), com shows acontecendo em diferentes locais, como a orla do Bar do Coco, Praia de Imbetiba, Praia dos Cavaleiros, Glicério e no CriaSana. A diversidade de artistas e a animação contagiante prometem não apenas entreter a população local, mas também atrair visitantes, fortalecendo o setor turístico e consolidando o Carnaval como um dos eventos mais esperados e relevantes de Macaé.