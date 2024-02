Guarda Sênior comemora Carnaval nesta quinta - Foto: João Barreto

Publicado 07/02/2024 19:52 | Atualizado 07/02/2024 19:53

Macaé - A Guarda Sênior de Macaé se prepara para celebrar o Carnaval em grande estilo nesta quinta-feira (8). O evento acontecerá na sede do Lions Clube, das 13h às 17h, prometendo animar os 308 integrantes do programa social da Guarda Civil Municipal. Com fantasias e acessórios, os participantes terão a oportunidade de cantar, sambar e se divertir ao som das tradicionais marchinhas, além da musicalidade de Heitor dos Teclados.

A festa, que é aberta ao público, visa proporcionar entretenimento e integração entre os guardas seniores, seus familiares e a comunidade em geral. O coordenador do Programa Social da Guarda Civil Municipal, Marco Antônio Barreto, destaca que o evento é uma forma de celebrar o Carnaval de maneira alegre e descontraída. Além disso, ele ressalta que a programação continuará com atividades ao longo do ano.

O secretário de Ordem Pública, Alan Oliveira, compartilha que outras atividades estão previstas para os guardas seniores, como a ginástica laboral em fevereiro e um bingo festivo na primeira semana de março. Além disso, o programa contemplará eventos especiais, como a comemoração do Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, festa julina, desfile cívico e Dia dos Pais. Os guardas seniores desempenham um papel importante na comunidade, atuando como orientadores em diversos locais, e o programa social busca promover momentos de integração e celebração.