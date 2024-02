CEAM Macaé fica na Rua São João, 33, Centro - Foto: Rafael Tardin

Publicado 06/02/2024 12:56

Macaé - O Centro Especializado no Atendimento à Mulher (CEAM) Pérola Bichara Benjamin, em Macaé, compartilhou o balanço anual de seus serviços, revelando um notável aumento de 51% nos atendimentos em 2023, em comparação com o ano anterior. Ao longo dos doze meses, foram realizados 3.563 atendimentos, evidenciando a crescente importância do CEAM na comunidade.

De acordo com o Boletim de Produção de Atendimento, março se destacou como o mês com o maior número de atendimentos, seguido por julho e agosto. O CEAM desempenha um papel fundamental, oferecendo apoio jurídico, psicológico e assistência social às mulheres macaenses. Além disso, foram registrados 12 abrigamentos em 2023, um aumento em relação aos 10 realizados no ano anterior.

Apesar do aumento significativo nos dados, a coordenadora do CEAM Macaé, Nathalia Mustafa, esclarece que é crucial interpretar essas estatísticas adequadamente. Segundo ela, o aumento nos atendimentos e processos não necessariamente reflete um aumento direto na violência de gênero. Nathalia destaca que muitas mulheres procuram os serviços do CEAM como um aliado para romper o ciclo da violência, recuperar a autoestima e alcançar a autonomia.

O lançamento do Auxílio Mulheres Livres, em julho de 2023, também foi apontado como um fator que contribuiu para o aumento nos atendimentos. O programa oferece suporte a mulheres que, anteriormente dependentes financeiramente, encontram no CEAM uma oportunidade para vislumbrar uma vida livre de violência.

Localizado na Rua São João, 33, Centro, o CEAM Macaé mantém os telefones de contato FALA MULHER (22) 99286-2944 e (22) 2796-1045. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, reforçando o compromisso constante com o apoio às mulheres na busca por uma vida mais segura e independente.