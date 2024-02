Programa oferece 38 vagas para jovens entre 18 e 21 anos, em Macaé, e tem parceria com a Firjan - Foto: Divulgação

Publicado 07/02/2024 20:13 | Atualizado 07/02/2024 20:15

Macaé - Uma oportunidade única acaba de ser lançada para jovens residentes em Macaé, com idades entre 18 e 21 anos, que buscam ingressar no mercado de trabalho. Estão abertas as inscrições para o Programa de Jovem Aprendiz, oferecendo 38 vagas para atuação nas diversas áreas administrativas da Foresea, empresa no setor de perfuração offshore. As inscrições seguem até 18 de fevereiro, exclusivamente pela página de carreiras no portal Gupy.

Os candidatos devem possuir Ensino Médio completo, residir em Macaé, demonstrar espírito de equipe e disposição para superar desafios. Com duração máxima de dois anos, o programa inclui um treinamento inicial de 800 horas na Firjan, focado em processos administrativos. Posteriormente, os selecionados terão uma jornada de trabalho diária de 4 horas nos escritórios da empresa em Macaé.

O Diretor de Pessoas e Gestão da empresa, Hygo Souza, destaca que o objetivo principal do Programa Jovem Aprendiz é capacitar e fornecer ferramentas para que os jovens possam se desenvolver a partir do primeiro emprego. A empresa valoriza e investe nos jovens talentos, contando com diversos integrantes que deram início às suas carreiras por meio desse programa.

O processo seletivo, inclusivo e aberto a PCDs, será composto por entrevistas e dinâmicas, com atenção especial à diversidade e questões sociais.

Os benefícios oferecidos são atrativos, incluindo salário compatível com o mercado, seguro de vida, vale-alimentação e/ou vale-refeição, plano de saúde e odontológico, Gympass, auxílio transporte e flex office. Uma chance única para os jovens de Macaé iniciarem sua trajetória profissional com o pé direito. Mais informações os interessados podem acessar: www.foresea.com.