Dengue: Macaé monta força-tarefa contra o Aedes aegypti Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 07/02/2024 20:00 | Atualizado 07/02/2024 20:04

Macaé - Com o crescente número de casos de dengue no Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde, e a cidade do Rio de Janeiro em estado de emergência para a doença, a Prefeitura de Macaé está intensificando uma força-tarefa para enfrentamento e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e chikungunya. O cronograma de ações abrange limpeza urbana, medidas preventivas e reforço na rede de saúde.



A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) está reforçando as visitas domiciliares, a pulverização com carro fumacê e trabalhos de educação em saúde, orientando a população a redobrar os cuidados para evitar água parada. "Segundo o último Levantamento do Índice Rápido para o Aedes aegypti (Liraa), 95% dos focos estão dentro das casas. O combate à dengue é responsabilidade de todos, governo e sociedade", enfatizou o coordenador da Cevas, Luan Campos.



Ao longo da semana, a Cevas realiza a aplicação com carro fumacê em diferentes bairros, seguindo critérios técnicos do Ministério da Saúde. Os horários foram estabelecidos considerando os hábitos do mosquito, às 5h e 18h. Segundo Luan, o carro fumacê complementa o trabalho dos agentes de endemias, priorizando bairros com maior índice de infestação e número de casos positivos para dengue e outras arboviroses.

Nesta quarta-feira (07), o carro fumacê passará às 18h no Parque Aeroporto. Na quinta-feira (08), o serviço será realizado às 5h no Lagomar e às 18h no Parque Aeroporto. Na sexta-feira (09), pela manhã no Parque Aeroporto e à tarde no Lagomar.

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas de dengue, chikungunya e zika são semelhantes, incluindo febre abrupta, dor de cabeça, dores no corpo, prostração, fraqueza, dor nos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas, náuseas, vômitos e dores abdominais. A recomendação é que a população busque o serviço de saúde assim que surgirem os primeiros sintomas, pois essas arboviroses podem ser fatais.



Para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dessas doenças, a orientação é manter os quintais sempre limpos, eliminando ou guardando objetos que possam acumular água, como pneus velhos, latas, recipientes plásticos, tampas de garrafas, copos descartáveis, entre outros. O lixo doméstico deve ser acondicionado em sacos plásticos e descartado corretamente.



Após a chuva, é recomendável fazer uma vistoria no quintal e na casa para eliminar a água acumulada em lajes, calhas, tanques e pratinhos de vasos de planta. Recipientes que armazenam água para beber e outros usos domésticos, como baldes, potes e bacias, além da caixa d'água, devem ser mantidos limpos e fechados.



A população pode fazer solicitações e denúncias à Coordenadoria Especial de Vigilância em Saúde, localizada na Rua Vereador Manoel Braga nº 425, Centro de Macaé, ou por meio do email cevas@macae.rj.gov.br. Além disso, há o Disque Dengue (0800-022-6461) e o WhatsApp Aedes (22) 2772-6461 para atendimento gratuito. A colaboração de todos é fundamental para o combate efetivo ao Aedes aegypti e a prevenção dessas doenças.

A Secretaria Adjunta de Serviços Públicos também realiza um trabalho intensivo de prevenção para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. As equipes da secretaria estão atuando diariamente em diversas regiões da cidade, realizando serviços como roçagem, remoção de entulhos, limpeza de canais, desobstrução de galerias, podas de árvores e outros. De acordo com o cronograma atualizado nesta quinta-feira, as próximas ações da secretaria, que prosseguem até o fim desta semana, são:



Roçagem - Ruas do Centro, Centro, Av. Agenor Caldas, Av. Elias Agostinho, Imbetiba, entorno da Linha Vermelha, Mirante da Lagoa, Rod. Amaral Peixoto (IFF sent. Pecado), Rod. Amaral Peixoto (Mirante sent. Pecado) - Remoção manual. Vale Encantado/Novo Cavaleiro, Rod. Amaral Peixoto (Cavaleiros sent. Praia Campista), Rod. Amaral Peixoto (Praia Campista sent. Cavaleiros).

Capina - Aeroporto, Tancredo Neves 62

Capina/pintura - Imbetiba/Centro

Remoção - Centro, Imbetiba, entorno da Linha Vermelha , Aroeira, N. Aroeira, Av. Quissamã (Lagomar) - W12, W20, W26

Remoção mecanizada - Av. Airton Sena (Visconde)

Capina e remoção mecanizada - Linha Vermelha

Varrição - Engenho da Praia

Pintura - Entorno do Colégio (Lagomar) - W28

Limpeza de vala e canal - Memorial da Igualdade, Canal Macaé-Campos

Limpeza de bueiros - Novo Horizonte, ruas E22 e Bruno Botafogo, Vila Bonifácio Drumond (Cajueiros)

Afundamento de solo - Imboassica e Rodovia Amaral Peixoto (ponte Macaé/Rio das Ostras)

Reposição de tampos de bueiro - entorno da Linha Vermelha (Cajueiros)

Para acionar os serviços da Secretaria Adjunta de Serviços Públicos, acesse https://macae.rj.gov.br/servicospublicos/atendimento ou pelos telefones (22) 99288.5460 para limpa fossa e desobstrução de rede de esgoto ou (22) 99208.6983 para demais solicitações.