Macaé - Em virtude das festividades carnavalescas, a Prefeitura de Macaé anunciou um decreto estabelecendo ponto facultativo nas repartições municipais na segunda-feira (12) e quarta-feira (14). Além disso, na terça-feira (13), que é feriado estadual, não haverá expediente.

O decreto nº 020/2024 destaca que as repartições que desempenham atividades consideradas essenciais e indispensáveis funcionarão normalmente durante esse período. Dentre essas atividades, incluem-se unidades de urgência e emergência de saúde, Guarda Municipal e serviços de limpeza pública.

Em conformidade com o calendário letivo da rede pública municipal, as escolas municipais também não abrirão durante esses dias, e na quinta-feira (15) e sexta-feira (16), está programado um recesso letivo, sem a realização de aulas.

O decreto completo pode ser acessado no Diário Oficial do Município, disponível no portal da prefeitura. A medida visa proporcionar um período de descanso e celebração aos munícipes durante as festividades carnavalescas.