O trabalho de divulgação nas redes sociais veio da vontade de alcançar um público maior e de se reconectar com a formação em Herpetologia - Foto: Divulgação

O trabalho de divulgação nas redes sociais veio da vontade de alcançar um público maior e de se reconectar com a formação em HerpetologiaFoto: Divulgação

Publicado 07/02/2024 20:52 | Atualizado 07/02/2024 20:53

Macaé - O professor Henrique Abrahão Charles, popularmente conhecido como Biólogo das Cobras, conquistou o primeiro lugar na categoria Influenciador Digital em Meio Ambiente e Sustentabilidade do Prêmio iBest 2023, considerado o maior prêmio da internet brasileira.

Além de lecionar na rede pública de Macaé, Henrique é um influenciador digital ativo. Ele lidera o canal "Biólogo Henrique o Biólogo das Cobras" no YouTube, que conta com mais de 1,5 milhão de seguidores, e possui quase 300 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Henrique também administra um dos maiores grupos digitais sobre cobras no país e é autor do livro "As Serpentes mais Famosas do Mundo: Catálogo Ilustrado".

Nascido em Nova Friburgo, Henrique mudou-se para Macaé em 2010, onde se tornou servidor municipal. Além de suas atividades como professor, ele é o responsável técnico pelo Parque Natural da Restinga do Barreto, instituído no município em 2016.

O canal de Henrique no YouTube, que aborda o tema animal de forma descontraída, já alcançou um público expressivo, proporcionando informações confiáveis sobre serpentes, manejo e preservação ambiental. O reconhecimento no Prêmio iBest destaca o impacto positivo de seu trabalho na conscientização ambiental e na divulgação de conhecimentos sobre a fauna brasileira.