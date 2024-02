Blitz educativa orienta sobre violência contra a mulher e cuidados no trânsito - Foto: Divulgação

Publicado 08/02/2024 11:57 | Atualizado 08/02/2024 11:58

Macaé - A uma semana do Carnaval, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, em conjunto com a Patrulha Maria da Penha e a Coordenadoria de Educação para o Trânsito, iniciou blitz educativa como parte da campanha "Diga Não à Violência contra a Mulher". A primeira ação ocorreu em frente à Praça Veríssimo de Melo.

Durante toda a semana, a blitz será realizada em pontos estratégicos da cidade, distribuindo folders aos motoristas com informações sobre a importância do respeito às Leis de Trânsito, direitos das mulheres e contatos da rede de proteção às vítimas de violência. As próximas atividades estão marcadas para o Lagomar na quarta-feira (7) e nos Cavaleiros na quinta-feira (8).

A secretária de Políticas para as Mulheres, Sheila Juvêncio, ressaltou a importância da campanha, especialmente próximo ao Carnaval, período em que os casos de violência contra a mulher tendem a aumentar. O objetivo é informar, alertar e divulgar canais de denúncia.

O diretor da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati, enfatizou a necessidade de reforçar as campanhas, garantindo que as pessoas respeitem a legislação de trânsito. Ele destacou a importância da solidariedade e gentileza nas vias para tornar o trânsito mais seguro.

Durante os quatro dias de Carnaval, a Secretaria de Políticas para as Mulheres realizará ações de panfletagem durante a programação municipal, reforçando a parceria com os órgãos do governo no enfrentamento à violência. A secretária Sheila Juvêncio destacou a colaboração conjunta como fundamental para o sucesso das ações de prevenção. A programação do Carnaval da Alegria em Macaé começa nesta sexta-feira (9) e segue até terça-feira (13), com shows em diversos pontos da cidade.