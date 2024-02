Sana ganhará mais placas de sinalização vertical para orientar condutores - Foto: Divulgação

Publicado 08/02/2024 11:53

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com lideranças locais, está empenhada em promover melhorias no ordenamento viário do Sana, distrito serrano que atrai considerável número de turistas. A reunião realizada na última semana atendeu a um pedido da comunidade, resultando na decisão de instalar placas de sinalização vertical, especialmente na Rua José de Jesus Júnior, via crucial para o fluxo de veículos no distrito.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, destaca a importância da iniciativa para atender às demandas da comunidade e melhorar a organização do trânsito no Sana. A instalação das placas visa coibir o estacionamento irregular, proporcionando maior fluidez para veículos de passeio, ônibus e veículos de grande porte que circulam pelo distrito, facilitando a mobilidade de moradores e visitantes.

Durante a reunião, o diretor da Coordenadoria de Trânsito, Fabiano Lima, dialogou com representantes da Associação de Moradores do Sana e do Sanapa, buscando soluções para as demandas locais. A proximidade do Carnaval reforça a importância de garantir um ordenamento viário eficiente, evitando transtornos para a comunidade e turistas.

Fabiano Lima destacou a necessidade de uma melhor organização viária no distrito, especialmente no que diz respeito ao estacionamento, visando garantir um fluxo de trânsito mais fluido. A instalação de duas placas de sinalização para orientar os condutores sobre o estacionamento público na área do campo de futebol é uma das ações previstas.

Além disso, em diálogo com a coordenadora da Unidade Mista de Saúde do Sana, Susana Jandre, foi solicitada a implantação de placas específicas para a permanência de ambulâncias, visando garantir o acesso rápido a serviços de saúde no distrito. As ações propostas buscam aprimorar a experiência de moradores e visitantes, fortalecendo o potencial turístico do Sana.