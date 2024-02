Carnaval em Macaé movimenta economia de hotéis ao comércio informal - Foto: Rui Porto Filho / Ilustração

Publicado 08/02/2024 12:07

Macaé - O incentivo da Prefeitura de Macaé na promoção de grandes eventos ligados ao turismo mobiliza o desenvolvimento em diversas áreas. Com destaque para as festas carnavalescas, o governo municipal, pelo segundo ano consecutivo, investe no Carnaval da Alegria, uma programação diversificada com o objetivo de valorizar a cultura e os artistas locais. Para 2024, a taxa de ocupação hoteleira atinge 90%, e a expectativa é alta para o comércio informal, com aproximadamente 200 ambulantes cadastrados.

O Carnaval da Alegria tem início nesta sexta-feira (9) e segue até a próxima terça-feira (13) em cinco palcos estrategicamente localizados: praias dos Cavaleiros, Imbetiba e Bar do Coco, além dos distritos Sana e Glicério, na região serrana. O ordenamento nos locais inclui áreas específicas para acomodação dos ambulantes cadastrados pela Coordenadoria de Posturas.

“A orientação principal é para o respeito às normas estabelecidas pela Fiscalização, principalmente quanto à proibição de vendas de bebidas em vasilhames de vidro. As regras visam o ordenamento e a organização do Carnaval, contando com fiscais atuando em todos os pontos durante todos os dias da programação”, destaca Rafael Bartolomeu, Coordenador de Posturas.

O comércio informal é impactado positivamente, assim como outros setores ligados ao turismo. Na hotelaria, a taxa de ocupação atinge cerca de 90%, consolidando Macaé como destino de lazer com um Carnaval que oferece inúmeras possibilidades de diversão e entretenimento.

“Temos uma infraestrutura diferenciada em que o turista pode, no mesmo dia, desfrutar de praias, cachoeiras, boa gastronomia, tudo isso em uma cidade com acesso à saúde e segurança. Todo esse movimento, atrelado a uma programação convidativa, contribui para o aquecimento do setor e, consequentemente, fomento da economia local”, avalia Léo Anderson, Secretário Adjunto de Turismo.

Apresentações musicais, grupos de dança, matinê infantil e Baile da Terceira Idade integram o Carnaval da Alegria. A valorização dos profissionais locais foi outra preocupação do governo municipal, contando com a participação de aproximadamente 200 artistas da cidade, conforme destaca Leandro Mussi, Secretário de Cultura. “Esses artistas garantirão a festa e levarão alegria aos cinco pontos de Macaé, mantendo viva a nossa cultura”, disse.