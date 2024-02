Verão com Ciência 2024 tem inscrições abertas até 19 de fevereiro - Foto: Divulgação

Publicado 09/02/2024 09:18

Macaé - O Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé prepara-se para realizar a terceira edição do Verão com Ciência 2024, entre os dias 19 e 23 de fevereiro. O evento, idealizado e produzido pela instituição, busca promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão, visando ao desenvolvimento de um ambiente universitário interdisciplinar, ativo, dinâmico, produtivo e de qualidade.

Esta edição amplia seu alcance ao incluir atividades não apenas no Centro, mas também em dois colégios estaduais e duas escolas municipais de Macaé, fortalecendo a relação entre a Universidade e a sociedade. A programação diversificada inclui cursos, palestras e rodas de conversa.

Destaque para a conferência de abertura, que terá como convidada Renata Libonati, professora do Departamento de Meteorologia e coordenadora do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ (Lasa). A conferência, intitulada "Extremos de Calor: Um Desastre Negligenciado", ocorrerá no dia 19/2, às 14h, na Cidade Universitária, em Macaé. Libonati abordará o calor como uma "ameaça invisível e letal".



A diversidade de temas abordados vai desde inclusão e acessibilidade até robótica educacional, racismo ambiental e informações sobre medicamentos. Para aqueles que buscam orientação sobre pós-graduação, há o minicurso "Como Elaborar um Projeto de Pesquisa para Ingresso no Mestrado".



As inscrições estão abertas até o dia 19/2, e certificados serão emitidos para os participantes. Informações detalhadas e a programação completa podem ser conferidas no site oficial do evento. O Verão com Ciência 2024 promete ser uma oportunidade enriquecedora para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, fomentando o conhecimento e a interação entre diferentes áreas do saber.