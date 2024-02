Programa intensifica ações para o Carnaval - Foto: Ilustração

Programa intensifica ações para o CarnavalFoto: Ilustração

Publicado 08/02/2024 12:14 | Atualizado 08/02/2024 12:14

Macaé - Com a proximidade do Carnaval, o Programa IST/Aids da Secretaria de Saúde de Macaé está ampliando suas atividades preventivas e de conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Na sexta-feira (09), no Posto 1 da Praia dos Cavaleiros.

A coordenadora do programa, Sandra Barcelos, destaca que as atividades incluem testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além da distribuição de preservativos femininos e masculinos. As ações foram programadas antes do Carnaval para garantir que a população aproveite as festividades com informação e segurança.

Na UPA da Barra, os profissionais estarão disponíveis das 8h às 17h, realizando testes e fornecendo resultados em salas preparadas para essa finalidade. Na área externa, será montada uma tenda para informações adicionais, distribuição de preservativos e folhetos explicativos.

Já na Praia dos Cavaleiros, a equipe estará no calçadão próximo ao Posto 1, das 9h às 16h, distribuindo preservativos, panfletos informativos e oferecendo orientações sobre ISTs. Sandra Barcelos reforça a importância de aproveitar o Carnaval com responsabilidade e garantir que a folia seja só alegria.

Para realizar os testes no Programa IST/Aids, é necessário agendamento pelo telefone (22) 2796-1234 ou 2796-1704, ou diretamente na sede do órgão, na Rua Alfredo Backer, 177, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2796-1704 ou pelo e-mail dstaids@macae.rj.gov.br.