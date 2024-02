Estádio Cláudio Moacyr receberá time de Campos dos Goytacazes - Foto: Divulgação

Estádio Cláudio Moacyr receberá time de Campos dos GoytacazesFoto: Divulgação

Publicado 09/02/2024 09:20

Macaé - O Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, conhecido como Moacyrzão, em Macaé, será a casa do Americano na temporada de 2024. O clube anunciou um acordo firmado com a prefeitura da cidade, incluindo melhorias no estádio para atender às demandas dos jogos da Série A2 do Carioca e da Copa Rio. A decisão foi confirmada pelo presidente do Americano, Tolentino Reis, em entrevista ao programa Todas as Divisões, da Rádio Roquette-Pinto.

O presidente destacou que as dimensões e a capacidade do Moacyrzão o tornam a opção mais indicada para receber a torcida alvinegra nesta temporada. O novo estádio Godofredo Cruz, previsto para ser concluído apenas no final do ano, torna necessária a busca por uma alternativa para sediar as partidas.

Na última temporada, o Americano jogou em diferentes locais, incluindo o Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, e o Ary de Oliveira e Souza (Aryzão), do rival Goytacaz. A escolha do Moacyrzão como sede oficial reforça o compromisso do clube em proporcionar uma experiência única para os torcedores, consolidando-se como um protagonista nas competições cariocas.