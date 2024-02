Os horários das atrações também terão início cedo e haverá shows na Imbetiba, Cavaleiros, Bar do Coco e ainda em Glicério e Sana - Foto: Ilustração

Os horários das atrações também terão início cedo e haverá shows na Imbetiba, Cavaleiros, Bar do Coco e ainda em Glicério e SanaFoto: Ilustração

Publicado 09/02/2024 09:21 | Atualizado 09/02/2024 09:22

Macaé - Macaé está a postos para entrar de cabeça no clima do "Carnaval da Alegria 2024", prometendo uma festa ainda mais grandiosa e envolvente. A cidade prepara uma programação robusta, com destaque para 200 talentosos artistas locais, visando proporcionar uma experiência única para todas as idades.

A programação completa do Carnaval terá início nesta sexta-feira (9), com shows de destaque nos Cavaleiros, Imbetiba, Bar do Coco, Sana e Glicério, começando às 20h. O evento promete uma festa contagiante, com atrações para todas as idades, consolidando Macaé como destino de escolha para uma folia inesquecível.

O secretário de Cultura, Leandro Mussi, destaca que a intenção é transformar o Carnaval em um momento de união, alegria e celebração familiar. Com uma programação cuidadosamente planejada, a ênfase está em valorizar os talentos locais, destacando a riqueza artística da comunidade macaense.

A proposta de democratização da folia ganha destaque, com eventos distribuídos em diferentes pontos estratégicos da cidade, incluindo praias e bairros como Imbetiba, Cavaleiros, Bar do Coco, Glicério e Sana. Os horários de início foram antecipados para proporcionar uma experiência festiva ao longo do dia, atendendo a moradores de todas as regiões, inclusive da Serra.

O secretário Adjunto de Turismo, Léo Anderson, enfatiza o Carnaval como um dos principais eventos do calendário oficial de Macaé. A cidade, conhecida por oferecer uma celebração tranquila e acolhedora, atrai famílias de diversas partes do país. Com uma ocupação hoteleira atingindo 85%, e meios de hospedagem já com 100% de ocupação, a expectativa é superar os registros do ano anterior, refletindo o sucesso obtido no Réveillon.

Em termos de segurança, o secretário de Ordem Pública, Alan de Oliveira, garante que foram realizadas duas reuniões prévias com as forças de segurança. O planejamento visa assegurar que o Carnaval seja tranquilo tanto para os moradores quanto para os turistas, com viaturas nos cinco pontos de folia e um efetivo diário de 200 homens, contando com reforço policial.

A Secretaria de Saúde montou um esquema especial para o Carnaval da Alegria, com ambulâncias e equipe técnica estrategicamente posicionadas em diferentes locais, incluindo Bar do Coco, Cavaleiros, Imbetiba, Glicério, Sana, Frade, Bicuda Grande, Bicuda Pequena e Areia Branca. As unidades de emergência operarão normalmente, garantindo atendimentos durante todo o período festivo.