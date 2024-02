A licença representa o direito e o compromisso dos nossos ambulantes em atender a população, disse o prefeito - Foto: Divulgação

Publicado 10/02/2024 09:20

Macaé - O governo de Macaé deu início, nesta sexta-feira (9), à entrega das licenças de autorização para as atividades dos ambulantes em 2024. A cerimônia, realizada no Paço Municipal, marcou a distribuição das primeiras 160 de um total de 700 licenças emitidas pela Coordenadoria Especial de Posturas de Macaé, e contou com a presença do prefeito Welberth Rezende.



“A licença representa o direito e o compromisso dos nossos ambulantes em atender a população e aos turistas que passam a conhecer a nossa cidade. É um trabalho importante que contribui de forma direta com a nossa economia e também com o sustento de muitas famílias”, destacou o prefeito.



Segundo Rafael Bartolomeu, Coordenador Especial de Posturas, as licenças possibilitam que os ambulantes atuem em diversos pontos da cidade, incluindo bairros e distritos da Serra de Macaé.



“É importante ressaltar que a licença é a garantia de permissão para a atuação dos ambulantes. Todos precisam ter a autorização para atuar no município”, afirmou o Coordenador.

As autorizações entregues nesta fase são referentes aos ambulantes que apresentaram a documentação e realizaram o cadastro no período de 4 de dezembro a 31 de janeiro.



As licenças estão disponíveis para retirada na sede da Coordenadoria de Posturas, situada no segundo andar do Centro Administrativo Luiz Osório, na Avenida Presidente Sodré, nº 466.





