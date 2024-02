Combate à dengue continua nos dias de Carnaval - Foto: Rui Porto Filho

Combate à dengue continua nos dias de Carnaval Foto: Rui Porto Filho

Publicado 11/02/2024 19:19 | Atualizado 11/02/2024 19:21

Macaé - Enquanto o Carnaval agita as ruas, uma batalha silenciosa ocorre nos bastidores de Macaé. O combate à dengue, conduzido por incansáveis agentes de endemias, não tira férias nem mesmo durante o feriado prolongado. Com vários municípios do Estado do Rio de Janeiro em situação de emergência, a ação preventiva assume papel crucial.

Os profissionais da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas), da Secretaria de Saúde, continuam a todo vapor, implementando estratégias como a pulverização com carro fumacê, mutirões, visitas domiciliares e inspeções em locais estratégicos. A atuação é uma resposta à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Em pleno feriado de Carnaval, o carro fumacê percorrerá nove bairros, obedecendo a critérios e horários estratégicos. A pulverização, realizada às 5h e às 18h, busca eliminar os mosquitos adultos em voo, contribuindo para conter a disseminação da doença.

A agenda de ações compreende a visita a bairros como Centro, Miramar, Visconde, Jardim Santo Antônio, Riviera, Aroeira, Praia Campista, Parque Aeroporto e Nova Macaé entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Moradores são orientados a colaborar durante a aplicação do inseticida, abrindo portas e janelas, cobrindo gaiolas, aquários e alimentos.

Além do carro fumacê, um mutirão específico está programado para os dias 15 e 16 nos bairros Parque Aeroporto e Sol y Mar. Agentes de endemias realizarão visitas domiciliares, identificando possíveis criadouros do mosquito e promovendo a conscientização sobre a prevenção.

A Cevas destaca a importância da vistoria domiciliar para quem planeja viajar durante o Carnaval. Medidas simples, como a cobertura de caixas d'água e a eliminação de depósitos que acumulam água, são fundamentais na luta contra o Aedes aegypti.