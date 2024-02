Operação Verão segue no Carnaval: equipes atuam na região serrana - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2024 19:08 | Atualizado 11/02/2024 19:11

Macaé - Com termômetros registrando temperaturas acima dos 30 graus, as cachoeiras da Serra Macaense tornaram-se o refúgio escolhido por muitos para escapar do calor intenso neste Carnaval. Desde Areia Branca até as bicudas, de Córrego do Ouro ao Sana, as opções são diversas para moradores, turistas e visitantes. A Operação Verão, coordenada por diferentes órgãos municipais, está em plena atuação para garantir o ordenamento, fiscalização e orientação nesses locais de lazer.



A iniciativa, que conta com equipes em plantão 24 horas durante o Carnaval, visa preservar o ambiente natural e assegurar a segurança dos frequentadores. O coordenador de Pronta Ação da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, César Romero Guimarães, destaca a importância do trabalho conjunto.

"A equipe esteve na Bicuda em colaboração com equipes da Mobilidade Urbana, do Ambiente e da Defesa Civil. Fornecemos orientações sobre normas, como o uso de churrasqueiras, garrafas de vidro e volume de som. A Secretaria de Interior também desempenha um papel fundamental na limpeza e instalação de lixeiras, contribuindo para que todos desfrutem do Carnaval sem prejudicar a natureza", disse.

Para facilitar o deslocamento dos que optam pelo transporte público, houve reforço nas linhas de ônibus com destino à região serrana. Agentes de trânsito estão em pontos estratégicos para coibir irregularidades e garantir a fluidez viária. A Saúde preparou um planejamento com plantões e pontos de apoio, incluindo ambulâncias 24 horas. Luciana Cordeiro, técnica de enfermagem, assegura. "Estamos prontos para atender e garantir assistência imediata em caso de necessidade", destacou



Além do contato direto com a natureza, quem escolhe passar o Carnaval na Serra Macaense desfruta de inúmeras opções de lazer. A programação inclui palcos montados nos distritos do Sana e Glicério, com apresentações de DJs e artistas locais, como Glauco Zulo, Bira Bello e Pepinho.