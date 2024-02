Serviços públicos atuam na limpeza para garantir o segundo de folia - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2024 19:24

Macaé - Enquanto as ruas se enchem de alegria durante o Carnaval, a Secretaria Adjunta de Serviços Públicos de Macaé realiza uma verdadeira operação de limpeza para manter a cidade impecável. O aumento significativo no descarte de resíduos, tanto pela população quanto pelo comércio, demanda uma atuação intensa para garantir que os pontos de maior concentração da folia estejam sempre limpos.

Os locais prioritários para a operação incluem o Bar do Coco, Imbetiba, Orla dos Cavaleiros, Glicério e Sana. A equipe da secretaria trabalha diariamente, seguindo um cronograma eficiente de limpeza, com foco especial nos espaços mais movimentados durante as festividades.

Além da limpeza rotineira, a Secretaria faz um apelo à população para que evite levar garrafas de vidro para os espaços públicos, especialmente nas praias. Essa medida não apenas facilita a operação de limpeza, mas também contribui para a segurança de todos os foliões.

Durante todo o feriado de Carnaval, a Secretaria Adjunta de Serviços Públicos mantém equipes adicionais para atender a demanda, contando com caminhões de coleta extra, escalas para manutenções emergenciais e varrição constante. O cronograma estrategicamente elaborado assegura que a cidade permaneça limpa, proporcionando mais qualidade de vida aos residentes e visitantes ao longo das festividades carnavalescas.