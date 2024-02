Bar do Coco, Imbetiba, Cavaleiros, Glicério e Sana terão apresentações de artistas locais - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 13/02/2024 10:13 | Atualizado 13/02/2024 10:15

Macaé - Neste último dia de folia, a cidade de Macaé se despede do Carnaval da Alegria 2024 em grande estilo. A diversidade e a criatividade dos moradores, turistas e visitantes ganham destaque nos pontos descentralizados que animam Bar do Coco, Imbetiba, Cavaleiros, Glicério e Sana.

O secretário de Cultura, Leandro Mussi, destaca a valorização das manifestações culturais locais, com a participação ativa de 200 artistas da cidade. Além disso, ressalta o espaço exclusivo destinado a pessoas com deficiência e idosos como um dos pontos altos do Carnaval macaense.

O Carnaval, além de ser uma das festas mais celebradas do Brasil, desempenha um papel crucial na economia local. Em Macaé, o evento movimenta diversos setores, gerando empregos e fortalecendo a identidade artística da região, conforme destaca o secretário Leandro Mussi.

A estrutura do evento conta com a participação de diversas secretarias e forças de segurança. A Secretaria de Saúde disponibiliza postos e ambulâncias UTIs, enquanto a Secretaria de Mobilidade Urbana zela pela segurança viária. A atuação conjunta de policiais e guardas municipais garante a proteção e segurança dos foliões.

As atrações distribuídas pelos bairros e distritos garantem a animação até o último momento. No Bar do Coco, o rei Pepinho, DJ e Bira Bello são as atrações principais. Em Imbetiba, Samara Jardim, DJ, Kynnie e Glauco Zulo animam o público. Já nos Cavaleiros, DJ, Sandro Martins e Bloco do Benê são os responsáveis por encerrar a folia. Glicério conta com DJ e Biguá, enquanto no Sana, Edson Batata e Dom Luiz agitam a festa até o final.