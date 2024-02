Os serviços de execução de sinalizações nas vias seguem estudos e orientações da Coordenadoria de Engenharia - Foto: Divulgação

Os serviços de execução de sinalizações nas vias seguem estudos e orientações da Coordenadoria de EngenhariaFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2024 10:18 | Atualizado 13/02/2024 10:19

Macaé - A cidade de Macaé segue com os esforços para aprimorar a segurança viária e o ordenamento do trânsito por meio da intensificação dos trabalhos de sinalização horizontal. Nesta semana, a Secretaria de Mobilidade Urbana iniciou a revitalização nos bairros Jardim Santo Antônio e Nova Macaé. Outros pontos estratégicos do município também estão passando por esse processo, como o trevo da Cancela Preta, Cavaleiros, Rodovia Amaral Peixoto (Praia Campista e Barra), Linha Azul, Ponte Ivan Mundim e Vila Badejo. O próximo local a receber intervenções será o bairro Parque Aeroporto.

Os serviços de execução de sinalizações nas vias são orientados pelos estudos da Coordenadoria de Engenharia da secretaria, contemplando a pintura de eixos de vias, ondulações transversais (quebra-molas), faixas de pedestres, entre outros elementos essenciais para a segurança no trânsito.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, destaca a importância dessas ações, ressaltando que a cidade passou muitos anos sem a devida revitalização da sinalização horizontal. Os trabalhos são intensificados para atender à crescente demanda identificada, proporcionando uma circulação mais segura e organizada.

Em Nova Macaé, a iniciativa incluiu a criação de duas pequenas rotatórias na Avenida Melquíades Picanço, visando melhorar o ordenamento do trânsito e reduzir acidentes nas interseções. Além disso, foram instaladas faixas de pedestres em frente à Escola Municipal Parque Maria Angélica Ribeiro Benjamin, no Jardim Santo Antônio, e na Escola Municipal de Ensino Infantil Elea Tatagiba de Azevedo, na Aroeira, priorizando a segurança de alunos, funcionários e responsáveis.