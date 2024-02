Acessuas em Macaé com inscrições abertas para oficinas - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2024 10:23

Macaé - O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas está com inscrições abertas, até o dia 4 de março, para participação em oficinas temáticas. Os interessados, dentro da faixa etária de 14 a 24 anos e inscritos no CADÚnico, podem se cadastrar aqui. O programa prioriza a qualificação profissional, acesso ao emprego formal e empreendedorismo.

As oficinas, que terão duração de 1h30 cada, ocorrerão em março, nos dias 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29. Com vagas limitadas, as atividades são gratuitas e abertas a jovens inscritos no CADÚnico. Todos os participantes que alcançarem no mínimo 75% de presença receberão declaração.

O Acessuas propõe ações e atividades educativas, informativas e de orientação social, buscando atender pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, com destaque para usuários de serviços, projetos e programas de transferência de renda socioassistenciais. O programa visa atender 1.100 usuários em Macaé, dando prioridade a inscritos no CadÚnico, adolescentes e jovens no sistema socioeducativo, egressos e mulheres vítimas de violência.

Para mais informações, os interessados podem contatar através do WhatsApp: (22) 99101-7581 ou pelo e-mail: acessuastrabalho@macae.rj.gov.br.