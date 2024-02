Campeonato será na Praia de Imbetiba - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2024 16:33 | Atualizado 14/02/2024 16:41

Macaé - Macaé está prestes a receber, pelo segundo ano consecutivo, o Macaé Swim Run 2024, um empolgante campeonato que combina corrida e natação na deslumbrante Praia de Imbetiba. Com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, as inscrições já estão abertas e a competição promete superar as expectativas, com um aumento no número de vagas, passando de 200 para 250 participantes.

O evento, agendado para o dia 25 de fevereiro (domingo), terá início às 7h, proporcionando uma experiência única para competidores a partir de 11 anos de idade. Thiago Zacarias, atleta de triathlon e organizador do Macaé Swim Run, destaca a singularidade do evento na região e a importância do apoio da prefeitura para o seu sucesso.

"O Macaé Swim Run é uma inovação na região. Nós apoiamos vários esportes, e a natação não poderia ficar de fora, tendo aqui lindas praias. Este evento movimenta a cidade e proporciona mais qualidade de vida ao cidadão", afirma Marvel Maillet, secretário de Esportes.

Thiago Zacarias, que é atleta de triathlon pela equipe Medley Treinamentos, ressalta a relevância do apoio da prefeitura. "Este tipo de evento em calendário fixo só Macaé tem e este apoio da Secretaria de Esportes é um casamento perfeito. Agora o atleta não precisa mais sair da cidade para fazer uma prova. Mais que isso, temos a participação de atletas de outros municípios e até de outros estados. O evento está crescendo."

Além das competições emocionantes, o Macaé Swim Run oferecerá uma área gourmet com opções de alimentação fitness e choperia, transformando o evento em um dia de lazer e entretenimento para participantes e espectadores. As inscrições contemplam diversas provas, como Natação 1,5 km, Natação 3 km, Aquathlon Individual 2 km corrida + 1,5 km natação + 2 km corrida; Aquathlon Revezamento (Dupla Masculina, Dupla Feminina ou Dupla Mista) 2 km corrida + 1,5 km natação + 2 km corrida, e Natação Kids 200 m e 400 m.

Os vencedores serão agraciados com troféus, e todos os concluintes das provas receberão medalhas de participação, além de uma porção de açaí após o desafio. As categorias etárias abrangem uma ampla faixa, desde os 11 anos até os 80+, garantindo uma competição inclusiva e emocionante.

Os 100 primeiros inscritos ganharão a camisa oficial da competição, e atletas PCD e aqueles com mais de 60 anos terão 25% de desconto na inscrição. A expectativa é que o Macaé Swim Run 2024 repita o sucesso da edição anterior e consolide-se como um evento esportivo de destaque na cidade.