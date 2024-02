Prefeitura de Macaé realiza limpeza das praias e vias públicas após o Carnaval - Foto: Divulgação

Prefeitura de Macaé realiza limpeza das praias e vias públicas após o CarnavalFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2024 16:23 | Atualizado 14/02/2024 16:28

Macaé - Macaé, conhecida por suas belas praias e fervor carnavalesco, não descuida da limpeza após a folia. Uma operação especial, focalizando áreas de shows e festividades como Imbetiba, Cavaleiros, Bar do Coco, Glicério e Sana, foi meticulosamente planejada para garantir a preservação ambiental e o bem-estar dos moradores e visitantes.

A orla da Praia dos Cavaleiros, um dos principais cartões-postais da cidade durante o Carnaval, recebeu atenção especial das equipes de limpeza. No turno da madrugada, foram realizadas varrição e catação de resíduos, visando remover completamente os vestígios deixados pelos foliões, como latinhas, copos plásticos e embalagens. A iniciativa busca restabelecer a beleza natural da praia e assegurar um ambiente agradável para os frequentadores.

No Bar do Coco, outra área de destaque, a limpeza foi minuciosa. Equipes foram mobilizadas para varrer ruas, realizar a coleta de resíduos e promover a limpeza geral do local. O objetivo é preservar não apenas o meio ambiente, mas também o patrimônio natural que torna a região tão especial.

Glicério, Sana e Imbetiba, destinos movimentados durante o Carnaval, não foram esquecidos. A prefeitura disponibilizou equipes para remover lixo e limpar as ruas dessas localidades, buscando garantir a qualidade de vida da população e turistas, além da preservação ambiental.

O esforço resultou em praias e ruas impecáveis nas primeiras horas do último dia de Carnaval (terça-feira, dia 13). Moradores, turistas e visitantes puderam desfrutar de um ambiente sem resquícios de resíduos sólidos após a animada programação festiva de segunda-feira (12). A atenção especial à orla reforça o compromisso de Macaé com a limpeza e preservação de seus atrativos durante o período carnavalesco.