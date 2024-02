O cursos de CBSP é um dos oferecidos - Foto: Ilustração

Publicado 16/02/2024 13:33 | Atualizado 16/02/2024 13:33

Macaé - A Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional de Macaé anunciou a abertura de inscrições para 570 vagas gratuitas em cursos presenciais de CBSP (Curso Básico de Segurança de Plataforma) e HUET (Helicopter Underwater Escape Training). O edital nº 002/2024, disponível aqui, detalha os procedimentos para participação.

Os interessados devem entregar a documentação necessária na próxima terça-feira, dia 20, na Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional, localizada na Rua Alfredo Backer, 363, Centro, das 9h às 19h. O edital também informa que a divulgação e inscrição das vagas remanescentes ocorrerão na quarta-feira (21), no mesmo local, das 9h às 17h.

Cada candidato pode se inscrever para a certificação em CBSP e HUET simultaneamente, sendo requisitos mínimos ter 18 anos, Ensino Fundamental Completo e certificado de qualificação ou experiência comprovada na área offshore.

Os documentos necessários para a matrícula incluem cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de escolaridade, certificado de qualificação ou experiência na área offshore, comprovante de residência em Macaé, e atestado médico de boas condições físicas.

O edital prevê a formação de 10 turmas, com a possibilidade de prorrogação das inscrições e/ou do início das aulas caso não se atinja 70% dos candidatos inscritos por turma. Adicionalmente, até 10% das vagas podem ser destinadas a demandas específicas do Poder Executivo e/ou do Poder Judiciário, voltadas para populações em vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, idosos e instituições que atendem jovens e adolescentes em medidas protetivas.

O material didático dos cursos será fornecido pela empresa certificadora NP Training e Qualificação Profissional de forma digital, sendo de responsabilidade dos alunos a impressão do mesmo, se desejarem. Todos os detalhes e atualizações podem ser acessados no site da prefeitura.